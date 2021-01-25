وزير الداخلية المصري الأسبق: ضبطنا صواريخ مضادة للطائرات قادمة لسيناء بعهد الإخوان

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية المصري الأسبق، أن "وزارة الداخلية ضبطت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا إلى سيناء، وتم تسليم كل هذه الكمية للقوات المسلحة المصرية".

وأوضح وزير الداخلية الأسبق، أن "جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لتفريغ وزارة الداخلية من كل شيء".

وتابع، "مرسي طلب نقل تبعية الأمن الوطني إلى مجلس الوزراء في مشروع هيكلة الداخلية، وكان يريد إدخال مدنيين إلى المجلس الأعلى للشرطة رغم أن هذا المجلس يناقش أسرار كثيرة"، وفقا لموقع "اليوم السابع".



وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وكرم عددا من أسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.