الكويت ترفض لقاح "موديرنا" بسبب شروط الأخيرة

أصدرت وزارة الصحة​ ​الكويت​ية بيانا رسميا قالت فيه "لقد تم رفض الاتفاق مع الشركة الأمريكية نظرا للشروط الموضوعة، أبرزها عدم الالتزام بتوريد كميات محددة من لقاحها المضاد ل​كورونا​ للبلاد، حيث أن من بين شروط "موديرنا" عدم الموافقة على حق الوزارة في إرجاع %30 من الجرعات، في حال عدم الحاجة إلى استخدامها لاحقا".

وأكدت الوزارة أنه بعد اعتماد أولى كميات لقاح "أسترازينيكا - ​أكسفورد​" وترخيصها ووصولها، المتوقع خلال الشهر المقبل إلى الكويت، فإن الوزارة تراقب آخر تطورات ​التجارب السريرية​ ومستجداتها ونتائجها على لقاح شركة "جونسون آند جونسون" التي تعمل على تطويره، ومن المرتقب اعتماده وترخيصه خلال أسبوعين، حيث يتميز بأنه مكون من جرعة واحدة.

وتظهر بيانات التجارب السريرية في المراحل المتأخرة المنشورة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أن لقاح موديرنا فعال بنسبة أكثر من 94٪ في الوقاية من كوفيد-19.

ويعمل لقاح "موديرنا" بطريقة مماثلة للقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" ويتطلب الحصول على جرعتين تؤخذان بفارق أربعة أسابيع لتحقيق أقصى استفادة.