العراق... العثور على أنفاق وعبوات ناسفة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين

صرحت هيئة الحشد الشعبي العراقية، أنها وجدت أنفاقا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، أعلنت الهيئة اليوم الثلاثاء، تنفيذها لعمليات أمنية بمحافظة صلاح الدين، بمنطقة العيث.

ونفذ اللواء التاسع في هيئة الحشد الشعبي عملية أمنية في قرى مجاورة للعيث للبحث عن الخلايا الإرهابية، وذلك بعد هجوم إرهابي تعرضت له المنطقة.

وعثرت قوات العملية الأمنية على أنفاق بطول 10 أمتار كان الإرهابيون يتخذونها ملجأ لهم.

كما تم العثور على عبوات ناسفة على الطريق.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي مواصلة قواتها لعمليات التأمين لإنهاء أي تواجد إرهابي في المنطقة.

ويكثف العراق عملياته الأمنية لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، الذي أعلنت بغداد هزيمته عسكريا أواخر 2017.