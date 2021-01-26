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    بعد تدهور حالته... الصحة تنفي تلقي فنان مصري لقاح كورونا

    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    نفى منصور خليل، مدير مستشفى "الهرم" تلقي الفنان المصري حسن دياب أي لقاح لفيروس كورونا.

    وأكد أنه مصاب بالفيروس إصابة متوسطة، وموجود الآن على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى؛ مؤكدا أن الفيروس موجود بكثافة في رئته، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
    © AFP 2020 / -
    وزيرة الصحة المصرية تكشف عن خطة لتوفير 100 مليون جرعة لقاح

    وأوضح خليل أن كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل من تلقي الفنان المصري حسن دياب لقاح كورونا، وأن ما حدث له جراء تلقيه اللقاح عار تماما من الصحة.

    واكد أن المستهدف في البداية بتلقي اللقاح هم الكوادر الطبية، لافتا إلى أن الأطباء قد بدأوا في عملية التسجيل، لمن يرغب منهم في الحصول على اللقاح، حيث أنَّ التطعيم اختياري وليس إجباريا.

    وعما تم تداوله من تخوفات الأطقم الطبية من تلقي اللقاح أكد مدير مستشفي "الهرم"، أنه "لا أساس لذلك إطلاقا" وقال: "بالعكس هناك رغبة كبيرة في تلقي اللقاح من الأطباء" متسائلا: "إيه المانع أو التخوف من ده".

    يشار إلى أن محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، كان قد أكد في تصريحات سابقة أن الخطة الموضوعة والأولوية في توزيع اللقاح ستكون للكوادر الطبية التي تتعامل مع المرضى، حيث تم وضعهم أولوية لأنهم خط الدفاع الأول، والكثير منهم تعرض للإصابة والوفاة الفترات الماضية، لافتا إلى أن الحملة ستبدأ بالكوادر الطبية بمستشفيات العزل والحميات ومستشفيات الصدر.

    وأشار إلى أنه والانتهاء من الكوادر الطبية ستكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ لأنهم أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس من ناحية، موضحا أن الأمراض المزمنة التي سيكون لها الأولوية تشمل مرضى الجهاز التنفسي والربو الشعبي وحساسية الصدر والسدة الرئوية والنزلات الشعبية، وتليفات الرئة وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي.

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    فنان, فيروس كورونا, لقاح, مصر
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