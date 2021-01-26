العراق يستعد لإطلاق جوازات سفر تحمل مواصفات دولية

وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية اللواء أحمد عبد الستار لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، إن "مديرية الجوازات ستباشر بالعمل على إصدار الجواز الجديد في النصف الثاني من العام الجاري".

وأضاف عبد الستار أن "الجواز الجديد يحمل مواصفات دولية كما يتضمن شريحة سيم كارت"، مؤكداً الاتفاق مع وزارة الاتصالات لإكمال جميع المواصفات بعد وصول الطابعات وتغيير البرامج.

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي أكد في وقت سابق العمل على تغيير الجواز العراقي وجعله بمواصفات دولية تليق بوضع العراق ومكانته.