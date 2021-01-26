الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا "حاول" تنفيذ عملية طعن شمالي الضفة

صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن جنوده أطلقوا النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن شمالي الضفة الغربية.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على فلسطيني حاول طعنهم على الطريق رقم 5 قرب مستوطنة آرئيل.

وأضافت أن الحادث لم يوقع إصابات في صفوف الجيش، فيما أصيب المنفذ بـ "جروح قاتلة".

إلا أن قناة "كان" الرسمية أفادت أن الفلسطيني توفي متأثرا بإصابته في الحال.

ونقلت عن أحد شهود العيان قوله: "كنت واقفا في الإشارة عندما سمعتُ إطلاق نار وحينئذ رأيت جنديين يشتبكان مع إرهابي. وبعد بضع خطوات حاول الاستمرار في الطعن وسقط".

ניסיון פיגוע הדקירה באזור אריאל | ינון גיאת, עד ראייה: "עמדתי ברמזור, שמעתי ירייה ואז ראיתי שני חיילים שמתעמתים עם מחבל. אחרי כמה צעדים, הוא ניסה להמשיך לדקור - ונפל"@carmeldangor pic.twitter.com/lloYIo2bbS — כאן חדשות (@kann_news) January 26, 2021

وتتكرر مواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يسقط خلالها ضحايا فلسطينيين يقول الجانب الإسرائيلي إنهم نفذوا أو كانوا بصدد تنفيذ اعتداءات طعن جنود أو مستوطنين.