صورة تثير جدلا واسعا... هل صلت امرأة إماما بالمصلين في مسجد بالإمارات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر امرأة تؤمّ الصلاة بعدد من الرجال في مسجد بالإمارات، على نحو يخالف القواعد المعروفة للشريعة الإسلامية.

وجاء في التعليقات المرافقة لهذه الصورة: "الصلاة في مساجد الإمارات: الإمام امرأة..هل يجوز في أي مذهب؟".

زعامة الإمارات للعرب والمسلمين

كإمامة هذه المرأة للمصلين .! 👇 pic.twitter.com/6Rg7lBcDEj — عبدالله متعب . (@Ksa111myy) January 16, 2021

لكن هذه الصورة لا شأن لها بالإمارات، بل هي ملتقطة في بريطانيا، وتظهر فيها الأمريكية ماري تيزلي التي اعتنقت الإسلام وغيّرت اسمها إلى أمينة ودود، وهي تصلّي بعدد من الرجال والنساء في مركز أكسفورد. والتقطت هذه الصورة في مركز أكسفورد جنوب إنكلترا في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2008، ولا شأن لدولة الإمارات بها.

هل يجوز أن تؤم المرأة الرجال في الصلاة إذا كانوا من المحارم مع العلم أنها أعلم منهم بالقرآن و السنة؟ pic.twitter.com/4daJSf3AfQ — أوقاف.امارات (@AwqafUAE) February 10, 2016

ويرى معظم الفقهاء المسلمين أن المرأة لا يمكنها أن تؤمّ الرجال في الصلاة، وخالف هذا الرأي عدد قليل من الفقهاء القدماء وبعض رجال الدين المعاصرين.

وهذا الرأي السائد هو المعمول فيه عادة في العالم الإسلامي، بما في ذلك دولة الإمارات، ويمكن الاطلاع على نصّ فتوى بهذا الشأن أصدرتها الهيئة العامة للشؤون الإسلاميّة والأوقاف في أبو ظبي في العام 2014.