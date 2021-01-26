القوات العراقية تضبط كميات أسلحة من مخلفات "داعش"... صور

تمكنت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، من العثور على كميات من الأسلحة من مخلفات تنظيم "داعش" ، بالإضافة لتدمير أربع مضافات للتنظيم الإرهابي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "نفذت فرقة المشاة الخامسة عشرة واجباً في جبال شيخ ابراهيم والقرى المجاورة لها نتج عنه العثور على أنفاق عدد 2، زعانف رمانه، RBG7عدد 7، وخلال واجب للبحث والتفتيش ضمن قواطع المسؤولية في قرية (تل الشور، وسلسلة جبال العياضية) نتج عن الواجب العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع عدد3 إضافة إلى صاروخ من مخلفات إرهابيي "داعش" تم تفجيرها من قبل الهندسة العسكرية".

وأضاف البيان "فيما شرعت قيادة عمليات الجزيرة بواجب بحث وتفتيش في مناطق شرق نهر الفرات وحافة بحيرة الثرثار نتج عنه العثور على صاروخ كراد عدد 13، قنبرة هاون 120 ملم عدد 20، قنبرة هاون 60 ملم، من مخلفات "داعش" الإرهابي تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة".

وتابع البيان "ولغرض تفويت الفرصة على الإرهابيين وعدم السماح للخلايا النائمة بزعزعة الأمن والإستقرار نفذت الفرقة الثامنة واجبا للبحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية نتج عنه العثور على هاون عيار 120 ملم عدد 2 مع الركيزة، ركيزة رشاشه Bkc تم رفعها ومعالجتها وفق السياقات المعمول بها.

وضمن قاطع عمليات ديالى نفذت قطعات الفرقة الخامسة واجب مداهمة وتفتيش في قرى ومناطق غرب وجنوب بحيرة حمرين تم حرق زورق، العثور على وكر عدد 7، العثور على دراجة نارية عدد 2، وهيكل تركتر تم حرقه من قبل طيران الجيش، وفي منطقة الخيلانية ومنطقة نارين تم العثور على أربع مضافات تابعة لعصابات "داعش" تم تدميرها بالكامل".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.