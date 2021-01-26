الأولى منذ المصالحة... أمير قطر يبرق إلى الملك سلمان في "مصيبة"

أرسل أمير قطر تميم بن حمد، برقية إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، هي الأولى منذ الصلح الذي تم في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب مصيبة ألمت بالأسرة السعودية الحاكمة.

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، أرسل الأمير "برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

وكان بيان صادر عن الديوان الملكي ذكر أنه "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض".

هذا وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الخميس، في حوار له مع قناة "العربية" إن "اتفاق "العلا" سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي".

وأوضح ابن فرحان، أن "اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، ونثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه".

كما أكد أن "جميع الدول الأربع متفقة على أهمية المصالحة مع قطر"، مضيفاً أن "فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام وهناك فريق فني سعودي يعمل على ذلك".