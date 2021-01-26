وزير المال السعودي: نتفاوض لتوفير لقاحات لليمن

أكد محمد الجدعان أن بلاده تتفاوض مع منتجين عالميين للقاحات كورونا من أجل توفيرها لليمن.

وفي حديثه في الجلسة الافتراضية في منتدى دافوس، قال الجدعان إن دولا كثيرة كاليمن وبعض الدول الفقيرة في أفريقيا لن تتمكن من الحصول على لقاحات كورونا عبر برنامج "كوفاكس"، حسب موقع مباشر السعودية.

ولذلك أكد الوزير السعودي أن بلاده ستعمل على توفير اللقاح لليمن ولبعض الدول الأفريقية التي لن تستطيع الحصول عليه.

يشار إلى أن برنامج كوفاكس هو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات كورونا، تشارك به 172 دولة، ويضم أكبر مجموعة لقاحات لفيروس كورونا، وأكثرها تنوعًا في العالم.

إلى ذلك، فقد حث المشاركون في فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي"دافوس"، على زيادة حزم التحفيز لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا خلال منتدى دافوس إنه يتعين على الدول الغنية التوقف عن اكتناز لقاحات كورونا بما يفوق احتياجاتها الفورية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على اللقاحات، مشيرة إلى أنها لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة كورونا في العالم.

وقال مدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: بينما تنشر الدول الغنية لقاحات، فإن الدول الأقل تطورا تكتفي بالمشاهدة والانتظار، وفي كل يوم ينقضي، تزداد الهوة بين الأثرياء والفقراء".

جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس2021" يجتمع فيه لليوم الثاني أكثر من 2000 من القادة والمسؤولين ورجال الأعمال، حيث يعقد بشكل افتراضي ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل تحت شعار "عام حاسم لإعادة بناء الثقة".