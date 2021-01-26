شكري يوضح أسباب صعوبة عودة العلاقات المصرية مع سوريا

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن أسباب تأخر عودة العلاقات مع سوريا.

وأمام البرلمان المصري، حيث ألقى شكري كلمته، اليوم الثلاثاء، قال الوزير إن مصر ترحب بالسوريين على أراضيها "هذا أمر نعتز به جميعا" حسبما نقلت بوابة الأهرام المصرية.

وحول عودة العلاقات المصرية السورية، اعتبر شكري "الأمر به بعض التعقيد".

وقال شكري "نأمل في عودة سوريا لمحيطها العربي".

وتابع وزير الخارجية أن ما تعرض له الشعب السوري "من كوارث ونزوح" يضع قيودا على تحركات الإقليم تجاه دمشق.

وأكد شكرى تطلعه لعودة سوريا لمكانتها "التي نعتز بها جميعا".