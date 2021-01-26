في حضور وزير الخارجية.. نائب مصري يهاجم قطر ويصفها بـ"نخلتين وجمل"

هاجم النائب، محمد عبد الحميد هاشم، دولة قطر معيدا ما قال إنها كلمة للسادات يقول فيها: ليس كل من له اسم يسمى دولة؛ فإنها "نخلتان وجمل".

تصريحات النائب المصري جاءت في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، وفي حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحسب موقع "مصراوي".

هجوم النائب لم يقتصر على قطر فقط، وإنما امتد ليشمل دولا عربية أخرى، حيث قال: حينما نتوجه إلى الدول العربية نجد كلمة الكفالة، وهي صورة من صور العبيد، ونحن نرفضها؛ فنحن من حررنا هذه الدول، فالكويت احتلت ولولا مصر لما رجعت الكويت.

حديث النائب كان محط انتقاد من زملائه حيث أبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية كريم درويش تحفظه عليه قائلا إن مصر تكن الاحترام والتقدير لكافة الدول في العالم، فما بالنا بالأشقاء العرب، مطالبا بضرورة حذف الكلمة من المضبطة.

وبناء عليه استجاب رئيس المجلس للطلب وأمر بحذف هذه العبارات، التي وصفها بالمسيئة، من المضبطة.

وفي سياق آخر تساءل هاشم خلال كلمته، عن موقف مصر من دول الكوميسا، مؤكدا أنها متسع لنا في إفريقيا، ومن الممكن أن نحتاط بها من إثيوبيا.

وقال: هناك نقطة خطيرة جدًّا، ورغم أن وزارة الخارجية مرتبطة بجميع الوزارات في مصر، إلا أن الملحق التجاري والعمالي لا يعمل بما يواكب اسم مصر الكبير؛ لأننا نمر ببطالة تكاد تعصف بشباب مصر في الخارج.​

يشار إلى أن مصر وقطر قد أنهيا فترة توقف في العلاقات دامت قرابة ثلاث سنوات ونصف السنة، حينما وقعا سويا على بيان القمة التي عقدت في مدينة العلا السعودية بداية يناير/ كانون الثاني الجاري.