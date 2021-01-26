تركي آل الشيخ يستقبل أميرا سعوديا في مناسبة خاصة بالرياض... صور وفيديو

استقبل رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، المستشار تركي آل الشيخ، أمس الاثنين، أميرا سعوديا في مناسبة خاصة أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

وزار الأمير عبد الرحمن بن مساعد فعالية "أوايسيس الرياض" الترفيهية، الذي كان افتتحه تركي آل الشيخ قبل أسبوع، كما حرص بن مساعد خلال زيارته على حضور افتتاح مطعم المطرب السعودي، عبادي الجوهر.

وشارك تركي آل الشيخ مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي من زيارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد للفعالية الترفيهية، وقال إنه تشرف باستقباله، وتمنى أن يكون استمتع بالمكان كما استمتع هو برؤيته وزيارته.

تشرفنا اليوم في اوايسس بزيارة صاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود ... المثقف والشاعر والاديب ... واتمنى ان يكون قد استمتع في المكان كما استمتعنا برؤيته وزيارته 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/JlAEzervBh — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 25, 2021

كما نشر آل الشيخ صورا له مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد والفنان عبادي الجوهر خلال افتتاح مطعمه في فعالية "أوايسيس الرياض".

في افتتاح لاونج عبادي الجوهر🎼 ... بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد

🙏🏼❤️ pic.twitter.com/mL8jBpzKjr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 25, 2021

من جانبه، غرد الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر "تويتر" عن زيارته لمشروع "أوايسيس الرياض"، قائلا: "أكرمني أخي الغالي "أبو ناصر" تركي آل الشيخ بدعوة على العشاء في أوايسس المكان الجميل والمختلف، شكرا يابو ناصر لا عدمت محبتك وكرم خلقك ولا عدمنا أفكارك وعملك المميز".

أكرمني أخي الغالي أبو ناصر @Turki_alalshikh بدعوة على العشاء في أوايسس المكان الجميل والمختلف شكرًا يابو ناصر لا عدمت محبتك وكرم خلقك ولا عدمنا أفكارك وعملك المميز — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) January 25, 2021

​وتقام فعالية "أوايسيس الرياض" على مساحة كبيرة في إحدى المناطق البرية الواقعة شمال مدينة الرياض، وتضم مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة في الهواء الطلق، منها حفلات غنائية وألعاب رياضية، وأنشطة تناسب مختلف الزوار، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر المطاعم العالمية الراقية، وخيام فاخرة لقضاء أجمل السهرات والأوقات.