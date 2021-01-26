ولي العهد البحريني يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد في البحرين، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في قصر الرفاع.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية أكد ولي العهد "أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تستند لأسسٍ قوية وراسخة".

وأشار سلمان إلى "أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة خاصة في المجالين العسكري والدفاعي بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أرحب لصالح البلدين والشعبين الصديقين بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم خلال اللقاء، "استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".