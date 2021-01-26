تسجيل
18:48 GMT26 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي

    نائبان تونسيان: تعديلات حكومة المشيشي ستحظى بثقة البرلمان لكن لن تؤدي لتهدئة الاحتجاجات

    © Sputnik . MARIEM GHADERA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/1047816937_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_c2cc52186550caa481dfeb64cfcbe2f7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101261047918767-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/

    أكد نائبان تونسيان أن التعديل الحكومي الذي قام به رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، وتقدم به اليوم الثلاثاء إلى مجلس النواب، سينال ثقة النواب، إلا أنهما توقعا ألا يؤدي هذا التعديل إلى تهدئة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع في الشارع التونسي.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بوشاهد في تعليق لوكالة "سبوتنيك": "التحالف المساند لرئيس الحكومة سيمكنه من نيل ثقة الأغلبية المطلوبة وهي في اعتقادي عملية هروب إلى الأمام حيث أن المرحلة بأزماتها المتعددة تتطلب توافقا كبيرا هو غير متوفر خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية رفضه للتحوير (التعديل)، ومقاطعة عديد النواب للجلسة العامة بسبب محاصرة محيط المجلس".

    رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي خلال لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد
    © AP Photo / Slim Abid
    "قلب تونس": الخلاف بين رئيس الجمهورية والمشيشي يحسمه البرلمان

    وألقى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، خطابا أمام مجلس النواب تعهد خلاله بإصلاح الخلل بالحكومة التونسية، وأكد أن "تدارك الأزمة ما زال ممكنا".

    وتعيش تونس أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة، ومنذ نحو أسبوع تشهد البلاد موجات احتجاجات واسعة، تتخللها أعمال عنف واشتباكات بين قوات الأمن والحكومة.

    وقبل 10 أيام أجرى المشيشي تعديلا وزاريا واسعا شمل 11 حقيبة وزارية، بينهم الداخلية والعدل والصحة وغيرهم، وهو التعديل الذي رفضه الرئيس قيس سعيد مساء أمس الاثنين، مبررا رفضه بأنه قد يكون عند بعض أعضاء الوزارة الجديد "تضارب في المصالح"، وأنه ليس هناك نساء بين الوزراء المحتملين، لكن المشيشي مضى في تعديله وقدمه اليوم لمجلس النواب لينال الثقة.

    وفي هذا الصدد، يقول بوشاهد: "هذا التحوير سيكون أكبر عائقا أمام الحكومة"، لافتا إلى أن "هناك مبادرة أطلقها التيار الديمقراطي تلتها مبادرة أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل كلها تصب في إطار إطلاق حوار وطني يوجد حلولا حقيقية للأزمة متعددة الأبعاد، مخرجات هذا الحوار كانت ستخرج بالحكومة من دائرة التجاذبات السياسية الى صلب عملها التنفيذي وكانت ستخلق إصلاحات تبث الأمل وتساعد على تهدئة الاحتجاجات ولكن هذا التحوير سيكون أكبر عائق أمام الحكومة".

    وفي السياق ذاته، يقول النائب عن الحزب الدستوري الحر علي الطياشي إن "رئيس الحكومة يعول على الحزام السياسي لنيل الثقة وقد ينجح في نيل الثقة من الحزام لكنه لن ينجح في نيل ثقة الشعب لأنه يفتقد للبرنامج والرؤيا".

    وأكد أن "هذه الحكومة فاقدة لمنطق ورؤيا الإصلاحات الواجبة هي حكومة محاصصات وترضيات غلب عليها المنطق الذكوري وأقصيت فيها المرأة".

    وتحظى حكومة المشيشي بدعم من حزام برلماني من نحو 100 نائب، يمثلون حركة النهضة الإسلامية، وقلب تونس، وكتلة الإصلاح الديمقراطي.

    ويحتاج المشيشي من أجل نيل ثقة البرلمان إلى أصوات 109 نواب على الأقل.

    الرئيس التونسي قيس سعيد
    © AFP 2020 / FETHI BELAID
    وزير تونسي: التجربة الديمقراطية في البلاد بلغت درجة التشبع ونحتاج إصلاحات لتقييمها

    يعود النائب عن الحزب الدستوري الحر على الطياشي ليقول إن:" نحن في الحزب نرى أن هذه الحكومة لن تنجح في احتواء الغضب الشعبي نظرا لأنها قاصرة عن وضع تصورات عملية للأزمة الصحية والأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وغير قادرة على التصدي للانهيار المذهل للاقتصاد".

    وأضاف قائلا: "تفاقمت الديون والبطالة، ووفقا للتقرير الأخير فإن هناك أزمة خطيرة ورغم ذلك هناك محاصصات، وهناك تجاذب سياسي وهناك صراع خرج للعلن بين رأسي السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة ينصرف إلى الترضيات الحزبية على حساب الشعب".

    وأكد الطياشي أن حكومة المشيشي بتعديلها الجديد لن تكون قادرة على تهدئة الأوضاع، حيث قال "تهدئة الأوضاع تتطلب رؤيا وإمكانيات مالية ومصداقية وهذا ما تفتقده الحكومة الحالية وحزامها السياسي".

    وصباح اليوم، قبيل انعقاد جلسة البرلمان نظم المئات من المتظاهرين مسيرة اتجهت نحو مقر البرلمان، تندد بعدم المساواة وانتهاكات الشرطة بحق المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكن قوات الشرطة منعتها من الوصول إلى مبنى البرلمان.

    وتتزامن الاحتجاجات المندلعة في تونس منذ نحو أسبوع مع مرور الذكرى العاشرة للثورة التونسية في 2011، وخلع الرئيس التونسي السابق زين الدين بن علي.

    وتعيش تونس في أزمة سياسية بين رؤس السلطة الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) منذ انتخاب النيابية التي أجريت في عام 2019 وأسفرت عن برلمان منقسم  لا تسيطر عليه كتلة بعينها.

    انظر أيضا:

    احتجاجات وأعمال شغب في تونس… من يقف وراءها؟... فيديو وصور
    قيس سعيد ينفي اتهامه لليهود بإشعال الاحتجاجات في تونس
    "قلب تونس" يهاجم محاولة جمعية القضاة التأثير على القضاء بشأن توقيف القروي
    الكلمات الدلالية:
    البرلمان, تعديل حكومي, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المناطق الجبلية في بلودان، في دمشق، سوريا، 22 يناير2021
    رحلة الثلج إلى بلودان السورية
    طرابلس اللبنانية تكسر قاعدة الإغلاق
    طرابلس اللبنانية تكسر "قاعدة الإغلاق"
    نصائح سحرية لعدم الإصابة بالاختلال الهرموني عند اتباعك أنظمة الحمية المختلفة
    نصائح سحرية لعدم الإصابة بالاختلال الهرموني عند اتباع أنظمة الحمية المختلفة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك