تزيين طريق بـ"شواهد القبور" يثير ضجة في السعودية... وتوجيهات بإزالتها... فيديو

وجهت أمانة منطقة عسير في السعودية، اليوم الثلاثاء، بإزالة الأحجار التي تشبه "شواهد القبور" من طريق الأمير سلطان المقابل لمستشفى عسير المركزي في مدينة أبها.

وبحسب صحيفة "المواطن"، فقد وجهت أمانة المنطقة بإزالة الأحجار الغريبة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور التي تظهر تزيين الطريق بشواهد القبور.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل تزيين الطريق بقطع حجرية ذات أشكال تشبه "شواهد القبور"، وذلك بدلا من الأشجار والنخيل.

واعتبر بعضهم أن هذه الأرصفة تشويها للمنطقة، وتعبر عن القبور، خاصةً وأنها وضعت في أحد الطرق الحيوية والرئيسية في المنطقة.

أمانة منطقة عسير تتفاعل فورا مع ملاحظات قنوات التواصل حول الرصيف المشهور.... 👇 pic.twitter.com/OO7gdcXZTr — تقبلوا تحياتي / ابوفهد (@2abo_fahad) January 26, 2021

​​ولكن بعد توجيه المنطقة بإزالتها، ظهر مقطع فيديو جديد، لعدد من العمال التابعين لأمانة عسير وهم يعملون على إزالة الأحجار.

ونقلت الصحيفة عن أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن هناك عقوبات لمنفذ المشروع.

وشدد على دور الأمانة في مثل هذه المشاريع واعتمادها حتى تتوافق مع المشهد الحضري.