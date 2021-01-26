بـ24 شاهدا وتسجيلات وفيديوهات... إحالة مسؤول مصري سابق إلى المحاكمة

أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة.

وبحسب بيان للنيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، وجهت النيابة إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية تهمة "قبول وطلب وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا".

ولفت البيان الذي نشره موقع "المصري اليوم"، وجهت النيابة للمتهمين الخمسة الآخرين بـ"تقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها".

وأشار البيان إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 24 شاهدًا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين.

وأكد البيان أن المتهمين أقروا بصحة أصواتهم وصورهم في التسجيلات، وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من اطلاع "النيابة العامة" على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.