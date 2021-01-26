تقرير دولي يتهم الحكومة اليمينة بغسل الأموال والحوثيين باستغلال إيرادات الدولة

وفي التقرير الذي اطلعت عليه "رويترز"، اليوم الثلاثاء، قال مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، إن الحكومة تمارس غسل الأموال والفساد بطريقة تؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية.

وقال المراقبون إن الحوثيين قاموا باستغلال ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 لتمويل المجهود الحربي.

وجاء التقرير السنوي الذي يُرفع لمجلس الأمن الدولي حول الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن، بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين من الأمم المتحدة تقول إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

وتدخّل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء.

ويحاول مسؤولون من الأمم المتحدة إحياء محادثات سلام لإنهاء الحرب في اليمن الذي يعاني أيضا من انهيار اقتصادي وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد.