صحيفة: الحريري إلى فرنسا في الأيام المقبلة

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الأربعاء، عن تحضيرات يقوم بها رئيس الحكومة المكلف لزيارة العاصمة الفرنسية باريس في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف سعد ​الحريري​ ينتظر تحديد بعض المواعيد للبت بزيارته ل​باريس​، بعد الجهود التي بذلتها الادارة الفرنسية في المرحلة التي تلت وصول جو ​بايدن​ إلى ​البيت الأبيض​ ومضمون الاتصال الذي تم بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون"​.

ولفتت المصادر إلى أن "هذه ​الاتصالات​ ما زالت قاصرة عن اجتراح المدخل إلى إحياء اللقاءات بين الرئيس عون والحريري للبَت بالصيغة الحكومية من حيث انتهت الاتصالات في شأن التشكيلة التي كان الحريري قد سلمها ل​رئيس الجمهورية​ منذ 9 كانون الاول الماضي".

وتم تكليف الحريري برئاسة الحكومة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية، لكن الخلافات السياسية أخرت العملية منذ ذلك الحين.