مصر تكشف موعد افتتاح جزء "العتبة" حتى "الكيت كات" من الخط الثالث لمترو الأنفاق

وأكد وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، خلال مشاهدة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة "الكيت كات"، أن "المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق يبلغ طولها 17.7 كم، وتشتمل 15 محطة، وأن نسبة الإنجاز الكلية لها بلغت 49%، وسيتم افتتاح الجزء الأول منها، والذي يصل من محطة "العتبة" حتى محطة "الكيت كات" بطول 4 كم فى ديسمبر 2021"، وذلك حسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وأضاف أن "الجزء الثاني من محطة "الكيت كات" حتى محور روض الفرج، وذلك بطول 6.6 كم، ومقرر أن يكون في يونيو 2022"، فيما سيكون الجزء الثالث من محطة "الكيت كات" حتى محطة "جامعة القاهرة" بطول 7.1 كم مقرر أن يكون في أبريل 2023،"، لافتاً إلى أن تكلفة المرحلة الثالثة تبلغ 40.7 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للخط الثالث97 مليار جنيه".

وأشار وزير النقل، إلى أن "مساحة محطة "الكيت كات" تبلغ3800 م،2 وبعمق 23 م تحت مستوى سطح الأرض، وتشتمل على ثلاثة أدوار"، منوهاً إلى أن أهمية تلك المحطة ترجع الى أنها تربط شارع كورنيش النيل مع شارع السودان عن طريق ميدان الكيت كات، ويتفرع بعدها المسار إلى فرعين شمالا حتى محور روض الفرج، وجنوباً حتى محطة "جامعة القاهرة".

كما أوضح، أنه بانتهاء تنفيذ الخط الثالث يكون قد تحقق ربط إقليم القاهرة الكبرى بمدينتى السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة (الشروق - العبور - المستقبل) حيث يعتبر حلقة الوصل بين الخط الأول للمترو، والذي يعد أول خط مترو في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب معه في محطة "ناصر"، ومع الخط الثاني للمترو في محطتي "العتبة" و"جامعة القاهرة" ومع القطار الكهربائي في المحطة التبادلية "عدلي منصور"، كما سيحقق تكامل خدمة النقل مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة "الاستاد" بمدينة نصر، ومع مونوريل السادس من أكتوبر في محطة "وادى النيل".