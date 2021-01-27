بمعلومات استخباراتية... المغرب ينقذ أمريكا من ضربة إرهابية

كشف حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب، معلومات استخباراتية قدمها المغرب للولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في تجنيب الجيش الأمريكي ضربة إرهابية.

وقال حبوب، بحسب وكالة "المغرب العربي" للأنباء، إن "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المدنية)، قدمت معلومات دقيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حول العسكري الأمريكي الذي تم اعتقاله في 19 يناير/ كانون الثاني 2021".

وأضاف "حالة العسكري الأمريكي المسمى كول بريدجز الذي تم اعتقاله بتنسيق بين المكتب الفيدرالي والجيش الأمريكي لتورطه في التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بالإضافة إلى علاقته مع عناصر منتمية لتنظيم داعش كان قد أثار انتباه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الصيف الماضي بتوجهاته الجهادية وتشبعه بالفكر المتطرف".

وأشار إلى أن "ذلك استوجب من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إخبار المكتب الفيدرالي الأمريكي خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2020 بمعلومات دقيقة بخصوص هذا العسكري الأمريكي وكل ما يتعلق بنشاطه المتطرف".

وبحسب الوكالة المغربية، اتهم العسكري الأمريكي بالتخطيط لهجوم إرهابي على النصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر/ أيلول في مانهاتن بنيويورك، ومحاولة تقديم دعم مادي لـ"داعش" ومحاولة اغتيال عسكريين أمريكيين.