الأردن… قرار قضائي بشأن نقابة المعلمين

قررت المحكمة الإدارية الأردنية، رد الطعن المقدم من نقابة المعلمين الأردنيين في قرار وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة شؤون النقابة.

ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول محامي النقابة بسام فريحات إن المحكمة الإدارية قررت رد الطعن لعدم الاختصاص.

وقال محامي النقابة إنه "سيطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا".

ولفت إلى أن "القضية لا علاقة لها بالقضية الجزائية المنظورة أمام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية"، حسبما ذكرت الوكالة.