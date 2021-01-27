تونس... جائحة كورونا تخفض عدد وفيات حوادث الطرق

تسببت جائحة كورونا وتبعاتها في خفض أعداد ضحايا حوادث الطرق في تونس، حسبما أكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، عفيف الفريقي.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن الفريقي أن جائحة كورونا ساهمت في تخفيض معدّل الوفيات بحوادث الطرقات، وكشف الفريقي بالأرقام تراجع عدد الضحايا لسنة 2020 الذي بلغ 856 قتيلا بعد أن كان 1150 في 2019.

ونفى رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أن يكون لهذا التراجع الملحوظ أي استراتيجيّة وطنية.

في سياق متصل، أصيب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت به صحيفة "تونيسي نوميريك".

وقد صرح وزير الخارجية، في تغريدة له، عن ظهور أعراض المرض الشديدة، متحدثا عن إصابته بكوفيد-19.

وكانت وسائل الإعلام التونسية قد أعلنت سابقا أن سلطات البلاد قررت فرض حظر التجوال حتى 14 شباط/ فبراير بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. يبدأ حظر التجوال في 25 كانون الثاني/ يناير ويمنع المواطنين من الخروج إلى الشوارع بين الساعة 20:00 حتى الساعة الخامسة صباحا. كما يمنع التنقل بين المدن بواسطة وسائل النقل العامة والخاصة.

ووفقاً لوزارة الصحة التونسية، تم تسجيل في البلد أكثر من 197 ألف إصابة كوفيد-19، وتوفي حوالي 6.2 ألف، وتعافى أكثر من 144 ألف شخص.