مقتدى الصدر يقدم عرضا إلى السعودية وإيران

قدم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عرضا إلى السعودية وإيران.

قال حيدر الجابري، المسؤول الإعلامي لمكتب مقتدى الصدر، في مؤتمر صحفي، إن "هناك محاولة من قطر لفتح حوار بين الجارتين السعودية وإيران، والصدر يبدي استعداده للتعاون بهذا الخصوص، لما فيه من أثر إيجابي على العراق وشعبه"، حسب وكالة "رووداو" العراقية.

وأضاف الجابري، أن "الصدر يطالب دول الجوار بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية"، مؤكدا أن "الصدر أبدى استعداده للتعاون بهذا الخصوص لما فيه من أثر إيجابي على العراق وشعبه"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، قد دعا الدول الخليجية إلى إجراء محادثات مع إيران، وقال، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنه:" يأمل أن يحدث هذا وما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث"، مشيرا إلى أن هذه رغبة تشاركها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي

من جانبه، رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بدعوة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى حوار شامل بين دول الخليج وطهران. وقال ظريف في تغريدة على تويتر :" إيران ترحب بدعوة أخي وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى حوار شامل في منطقتنا".