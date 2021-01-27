الحريري: التحركات في طرابلس قد تكون وراءها جهات سياسية

أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه قد تكون وراء التحركات في مدينة طرابلس الشمالية جهات تريد توجيه رسائل سياسية معينة.

جاءت تصريحات الحريري عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قال خلالها: "قد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوي الدخل الحدود".

قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوي الدخل الحدود .

وليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال ١/٤ — Saad Hariri (@saadhariri) January 27, 2021

وأكد الحريري أنه "ليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال".

قرار الاقفال هدفه حماية المواطنين من خطر الكورونا،والالتزام به مسؤولية لا يجوز التهاون فيها تجاه سلامة اولادنا وعائلاتنا ومجتمعناوالسلامة تتطلب خطة واضحة تتكامل فيها جهود المجتمع المدني والمقتدرين في القطاع الخاص مع امكانات الدولة لضمان السير بقرار الاقفال في الطريق السليم ٤/٤ — Saad Hariri (@saadhariri) January 27, 2021

كما طالب الحريري الدولة والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين بقرار الإقفال العام.

وشهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان، أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين محتجين والقوى الأمنية، على خلفية تدهور الوضع المعيشي واحتجاجاً على الإقفال العام في البلاد.