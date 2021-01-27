البحرين... تشديد الإجراءات بعد اكتشاف السلالة الجديدة لكورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، مجموعة من الإجراءات الجديدة في إطار محاولة السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وقررت الوزارة، اليوم الأربعاء، بحسب ما جاء في تغريدة لها على "تويتر"، "إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وتحول الدراسة إلى التعلم عن بعد".

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات سوف تطبق من من 31 يناير/ كانون الثاني ولمدة 3 أسابيع.

المانع: نظرًا للمستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تم اتخاذ عدد من القرارات تبدأ من الأحد 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع #نواصل_بحذر #كلنا_فريق_البحرين pic.twitter.com/ji7fDxH381 — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) January 27, 2021

​ووفقا لحساب الوزارة، أعلن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، أنه "من خلال عملية الرصد والتحليل المستمرة ومتابعة الحالات القائمة تم اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس في عدد من الحالات القائمة في مملكة البحرين".

الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة: من خلال عملية الرصد والتحليل المستمرة ومتابعة الحالات القائمة تم اكتشاف الفيروس المتحور في عدد من الحالات القائمة في مملكة البحرين #نواصل_بحذر #كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) January 27, 2021

​وتابع المانع: "شملت القرارات المتخذة تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد في المراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

وأشار إلى أنه "سيستمر الحضور في المدارس والمراكز الأهلية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأكد المانع أنه "تقرر أيضاً إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي بدءًا من 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع".