القاهرة تستقبل أول طائرة ركاب كويتية منذ تعليق الرحلات بين البلدين

استقبلت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، أول طائرة ركاب كويتية منذ تعليق الرحلات الجوية بين البلدين.

وأفادت صحيفة "الشروق" المصرية بوصول أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكويتية إلى مطار القاهرة وذلك منذ تعليق الرحلات بين مصر والكويت في أغسطس/آب الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أضافت الصحيفة "وصلت الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 برحلة رقم 543 قادمة من مطار الكويت الدولي وستغادر من القاهرة في وقت لاحق برحلة رقم 544 متوجهة إلى الكويت وعلى متنها 250 من المصريين العاملين بالكويت بمختلف القطاعات والوزارات الكويتية من حاملي الإقامات بالكويت والذين علقوا بمصر بعد قضاء إجازاتهم بمصر بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بسبب فيروس كورونا".

ووفق مصادر بالمطار، قام فريق طبي بفحص الركاب قبل صعودهم للطائرة إلى جانب فحص تحليل PCR والذى يفيد خلو الركاب من الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة الكويتية كانت قد اتخذت، يوم الاثنين الماضي، قرارات صارمة بشأن الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن قرار لمجلس الوزراء، إن "حكومة الكويت أرجأت المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر".

وبشأن هذا القرار أن يبقي على سعة المطار عند 30 في المئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضافت الوكالة، أن مجلس الوزراء أمر أيضا الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وبدأت الكويت المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الجوية في أغسطس/آب من العام الماضي بقدرة استيعاب مخفضة للركاب قالت إنها ستستمر ستة أشهر يتم بعدها السماح بقدرة استيعابية قصوى تبلغ 60 في المئة.