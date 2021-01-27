مع ازدياد عدد الإصابات بكورونا... سلطنة عمان تحظر التجمعات إلى أجل غير مسمى

قررت سلطنة عمان اليوم الأربعاء، حظر التجمعات لأجل غير مسمى بدءا من يوم غد الخميس، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت اللجنة العليا لمكافحة الوباء ، في بيان، إنها "تتدارس ما لوحظ من ارتفاع في أعداد الإصابات والمُرقّدين في غرف العناية المُركّزة وأجنحة المستشفيات في السلطنة، وأصدرت عددا من القرارات يتم العمل بها بدءا من غد الخميس"، منها "حظر إقامة المناسبات الجَمَاعيّة مهما كانت، وتأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليّات، كما قررت "تأجيل التوسع في التعليم المدمج بالنسبة للمدارس الحكومية".

وقررت اللجنة "تعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدولية داخل السلطنة، تعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، بما يشمل الأنشطة والمعارض بشتى أنواعها".

وتابعت أن "التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية سبب في تصاعد حالات الإصابة".

ويبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في سلطنة عمان 1525، فيما بلغ إجمالي الإصابات 133574، وتعافى 126486.

وتلقت عمان أواخر الشهر الماضي الدفعة الأولى من لقاحات فايزر-بيونتيك المضادة لكورونا، لكنها أعلنت اليوم عن تأجيل موعد إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لمن تلقوا الجرعة الأولى منه، وذلك بسبب تأخر الشركة المصنعة في توريد الجرعات المتفق عليها.