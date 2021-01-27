القوى الأمنية اللبنانية تحذر المحتجين في طرابلس: سندافع بكل الوسائل المشروعة

طلبت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان، مساء اليوم الأربعاء، من المتظاهرين الانسحاب من محيط السرايا الحكومي في طرابلس، شمالي لبنان.

وقالت المديرية في بيان إنه:

"بعد تمادي ​المتظاهرين​ بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في ​طرابلس​، ومحاولة الدخول من أكثر من جهة، ورمي المولوتوف على العناصر وحرق وتضرر عدد من الآليات، نطلب منهم الانسحاب فوراً وعدم الدخول إلى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة".

وتشهد مدينة طرابلس لليوم الثالث على التوالي، اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوى الأمنية، وذلك احتجاجاً على الوضع الاقتصادي الصعب واعتراضاً على قرار إقفال البلاد.

ويحاول المحتجون الدخول إلى حرم السرايا وقاموا برمي قنابل المولوتوف على القوى الأمنية، بالمقابل ردت القوى الأمنية​ على المحتجين بإطلاق كثيف للرصاص المطاطي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.