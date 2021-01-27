تسجيل
22:20 GMT27 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مواطن سعودي يرتدي قناعًا وقائيًا كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا، يسير أمام لوحة جدارية تظهر وجه الملك سلمان بن عبد العزيز ، في العاصمة الرياض ، 15 مارس 2020.

    سندات دولارية سعودية جديدة... ما أهميتها في دعم الاقتصاد وعجز الموازنة؟

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104497/70/1044977032_0:0:2379:1337_1200x675_80_0_0_a9ef388e9ee3cb44df9ee4781ef342c6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101271047930903-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9%D8%9F/

    في خطوة وصفها المراقبون بـ"المهمة" لدعم البنى التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسويق بيع سندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين لأجل 12 و40 عاما.

    وحددت المملكة، سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للشريحة البالغ أجلها 12 عاما ونحو 3.75 في المئة لشريحة الأربعين عاما، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.

    أسهم السعودية
    aleqt
    السعودية تسوق سندات بالدولار على شريحتين

    وعينت السعودية جولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان منسقين عالميين لعملية البيع المتوقع إغلاقها في وقت. وانضم إليهم بي.إن.بي باريبا وسيتي والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر.

    خفض العجز

    قال المستشار المالي والمصرفي، الاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، إن "المملكة العربية السعودية باتت محط أنظار العالم سواء في الموضوعات الاقتصادية أو المالية أو الصحية، حيث أصبحت محطة مستقبلية للاستثمار، مستغلة في ذلك موقعها الجغرافي وأمنها المستقر".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة أعلنت عن قرض بقيمة 5 مليارات دولار كسندات دولية، وهو الإصدار الثامن لها، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار والذي فاق تغطيته 4 أضعاف، وصولًا إلى مبلغ 22 مليار دولار، مؤكدا أن:

    "مركز الدين الوطني السعودي أعلن في ديسمبر الماضي اكتمال خطة التمويل للمشروع والذي بلغ حجمه 220 مليار ريال سعودي، وذلك بجانب مشروعات المملكة ذا لاين ونيوم، هي مشروعات سعودية برؤية عالمية 

    وتابع: "هذه السندات ستعزز من القوة الاقتصادية وسيتم استخدامها في مشاريع البنى التحتية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين، كما سيتم استخدامها لتخفيض العجز في الدين العام، واستثمار السيولة من أجل تدعيم الحركة الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا".

    ثقة ائتمانية

    ومن جانبه، قال عطاالله الشمري المتخصص في الاقتصاد السعودي، إن "وصول المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 22 مليار دولار، وتجاوز نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار يؤكد على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إصدار هذه السندات يؤكد خطط المملكة الطموحة في تنمية الاقتصاد والوضع الائتماني القوي للمملكة ما يساعد في تغطية أي اكتتابات قادمة".

    بورصة
    CC0
    تمتد لمدة 35 عاما... لماذا أصدرت السعودية سندات "يوروبوندز"؟

    وكانت السعودية قد أصدرت العام الماضي 2020، نحو 12 إصدارا للصكوك المحلية، و3 إصدارات دولية. وبلغ إجمالي القروض خلال العام الماضي 118 مليار ريال، وملياري ريال لخدمة الدَين.

    وجمعت السعودية 12 مليار دولار عبر إصدارين لسندات دولية العام الماضي. وجمع عملاقها النفطي أرامكو 8 مليارات دولار من بيع سندات في 5 شرائح في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم تخصيص بعض تلك الأموال لدفع توزيعات الأرباح التي يذهب الجانب الأكبر منها إلى الحكومة السعودية.

    وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، بما يعادل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12 في المئة من الناتج الإجمالي، في 2020.

    وتتوقع السعودية أيضا أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 854 مليار ريال العام الماضي.

    وتعرض أكبر مصدر للنفط في العالم لضربة شديدة من من جائحة فيروس كورونا التي ساهمت في هبوط حاد لأسعار النفط.

    انظر أيضا:

    في ظل تراجع الاقتصاد العالمي... كيف نجحت السعودية في تخفيض نسبة الاستدانة؟
    سياسة الاقتصاد الرقمي في السعودية,.. ماذا تعني وما فوائدها؟
    تطوير استراتيجية سوق العمل... كيف تمكن السعودية من تحسين اقتصادها؟
    اقتصادي: روسيا والسعودية وضعتا خطة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية
    الكلمات الدلالية:
    سندات, اقتصاد, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر جوي للبجع ذو العنق الأسود (Cygnus melancoryphus) وهو يسبح في بركة في واحة صحراوية في منتجع تلال (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020.
    مناظر جميلة لواحة في قلب صحراء الإمارات
    واشنطن توافق على تمديد معاهدة ستارت- 3 بشروط موسكو
    واشنطن توافق على تمديد معاهدة "ستارت- 3" بشروط موسكو
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك