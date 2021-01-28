القوات العراقية تدمر مخابئ ومواد وآليات لـ"داعش" لحرمانه من العودة... صور

انطلقت القوات العراقية اليوم الخميس 28 يناير/كانون الثاني، في عملية نوعية تهدف لمنع الإرهاب من إيجاد ملاذ له في أغنى مدن العراق شمالاً.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن قوة مشتركة من اللواء 45 بالجيش العراقي وجهاز المخابرات الوطني، نفذت عملية أمنية استباقية مُباغتة، فجر اليوم، في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك شمالي البلاد.

ولفتت الخلية، إلى أن العملية نفذت من خلال الجهد الاستخباري الدقيق، ومازالت العمليات متواصلة للقوات الأمنية.

© Photo / Iraqi Security Cell القوات العراقية تدمر خفايا لـ"داعش" جنوبي محافظة كركوك العراق

وبينت الخلية، أن هذه العملية تهدف إلى حرمان عناصر "داعش" الإرهابية من إيجاد أي موطئ قدم في هذه المنطقة أو المناطق القريبة الأخرى.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا عن هذه العملية التي حققت خلال ساعتها الأولى نتائج جيدة.

© Photo / Iraqi Security Cell القوات العراقية تدمر خفايا لـ"داعش" جنوبي محافظة كركوك العراق

وأظهرت صور بثتها الخلية من العملية، تمكن القوات العراقية من تدمير مخابئ ووسائل نقل ومواد لعناصر "داعش" ما بين سيارات مخصصة للحمل ودراجات نارية مخفية بين النباتات والأدغال، وملابس ومؤن وجحور تحت الأرض.

© Photo / Iraqi Security Cell القوات العراقية تدمر خفايا لـ"داعش" جنوبي محافظة كركوك العراق

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور دوليا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.