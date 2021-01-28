الفاتيكان: البابا سيلتقي السيستاني خلال زيارته المرتقبة للعراق

يلتقي البابا فرنسيس بالمرجع الديني علي السيستاني خلال زيارته المرتقبة إلى العراق في شهر مارس/آذار المقبل.

ونقلت الوكالة الفرنسية، اليوم الخميس عن كاردينال بالفاتيكان قوله: "البابا فرنسيس سيلتقي بالمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني خلال زيارته إلى العراق".

هذا وأعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، في الـ 7 ديسمبر/كانون الأول، أن البابا فرنسيس سيقوم بزيارة للعراق من الـ 5 وإلى غاية الـ 8 من مارس/آذار 2021، وهي الأولى من نوعها منذ نهاية عام 2019.

وذكر موقع "الفاتيكان نيوز"، نقلا عن بيان لدار الصحافة، أن "قداسة البابا فرانسيس سيستأنف السفر بشكل استثنائي من خلال زيارة العراق تلبية لدعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية".

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يزور الحبر الأعظم بغداد وأور ومدينة أربيل والموصل وقرقوش في محافظة نينوى.

وأشار الموقع إلى أن زيارة البابا فرانسيس للعراق التي ستستغرق أربعة أيام "ستأخذ في عين الاعتبار تطور حالة الطوارئ الصحية العالمية".

وبحسب المصدر ذاته فإن البابا فرانسيس كان قد أعرب "بوضوح عن نيته" زيارة العراق في العاشر من يونيو/حزيران عام 2019.