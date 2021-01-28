البحرين تتسلم دفعة من لقاح "كوفيدشيلد - أسترازينيكا" المضاد لكورونا من الهند

أعلنت البحرين، اليوم الخميس، استلام شحنة من لقاح "كوفيدشيلد - أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، من الهند حيث يتم إنتاجه بالتعاون مع الشركة البريطانية، وفتحت المملكة باب التسجيل للحصول على اللقاح لمواطنيها.

القاهرة - سبوتنيك. كشفت الوكالة الرسمية البحرينية، أن المنامة تسلمت صباح اليوم الخميس دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين على الاستخدام الطارئ له، وتنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ويتم تصنيعه في معهد "سيرام" الشركة المصنعة للقاح في الهند.

كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن بدء عملية التسجيل الإلكتروني للحصول على التطعيم الذي يتوجب الحصول على جرعتين منه بينهما 28 يوما.

كانت الحكومة البحرينية قد اتخذت سلسلة تدابير للحد من تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد، آخرها تعليق الحضور للمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد، لمدة 3 أسابيع بداية من الأسبوع المقبل.

ووفق آخر الإحصاءات الحكومية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البحرين 101 ألف حالة، توفي من بينهم 371 شخصا.