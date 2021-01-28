تسجيل
13:38 GMT28 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سكان مدينة دير الزور، سوريا

    شهية الجيش الأمريكي مفتوحة على قتل أطفال سوريا

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102607/30/1026073082_0:113:1229:804_1200x675_80_0_0_a52ae073e7fb08d63a14d03e9eb2dffe.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101281047938499-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    تتركز العمليات العسكرية للجيش الأمريكي في سوريا، في مناطقها الشرقية، ضمن عمليات ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، ما جعل الآلاف من المدنيين يدفعون ثمناً غالياً نتيجة هذه العمليات التي تعتمد على القصف الجوي، خصوصاً الأطفال منهم.

    بعد محافظة الرقة، والتي ما زالت حتى الآن صندوقا مغلقا على أعداد ضحاياها الحقيقيين، وعقب مقتل أطفالها بالجملة خلال القصف الجوي العشوائي للطائرات الأمريكية على المدينة في 2017، وتدمير البنية التحتية والمؤسسات الحكومية والمرافق العامة بشكل تام، ما زالت عمليات القتل مستمرة حتى الآن، لكن بالتقسيط هذه المرة.

    © REUTERS / MURAD SEZER
    الدفاع التركية تعلن عن اعتقال 12 مسلحا إرهابيا بينهم 5 روس على الحدود مع سوريا
    تقول مصادر عشائرية لـ"سبوتنيك": في 2021، الذي بدأ للتو، فتحت الولايات المتحدة بالفعل شهيتها على جرائم قتل الأطفال السوريين، وربما هذا هو أيضا جزء من خططهم للإطاحة بالحكومة السورية، مضيفة بأنه بتاريخ 9 كانون الثاني / يناير الحالي استشهد الطفل محمد الطوكان (7 سنوات) وأصيب 7 من أفراد أسرته بجروح بينهم أمهم، جراء قذيفة ضربت منزلهم الآمن في بلدة (العزبة) بريف دير الزور الشمالي، بعدما أطلقتها قوات الاحتلال الأمريكي أثناء تدريباتها العسكرية في قاعدة غير شرعية لها في حقول العمر النفطية القريبة من البلدة.

    وبينت المصادر أن الجيش الأمريكي يقوم بمناورات منتظمة يتخللها إطلاق النيران الحية في مناطق شرق سوريا، وذلك بهدف تدريب مجموعات مسلحة من تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" الموالية لها، تحت مزاعم (الحماية اللاحقة لحقول الغاز والنفط).

    بعد أيام من جريمة مقتل الطفل محمد إبن بلدة (العزبة)، كادت أن تحدث جريمة أكبر، وتحديداً في بلدة (ذيبان) عندما أصابت قذيفة صاروخية مصدرها قوات الجيش الأمريكي في قاعدة حقل (العمر) النفطي في أحدى المزارع المحيطة بالبلدة.

    المصادر العشائرية عادت إلى الوراء قليلا، مشيرة إلى أنه في 14 شباط/فبراير 2020، قتلت القوات الأمريكية مراهقاً عربياً من أبناء القبائل العربية يبلغ من العمر 14 عاماً، يدعى فيصل محمد، في بلدة (حامو) بريف القامشلي شمالي محافظة الحسكة، حدث الأمر عندما قام الأمريكيين بفتح النار على مجموعة من السكان المحليين، الذين أغلقوا الطريق أمام القافلة الأمريكية المؤلفة من ست سيارات ثلاثة منهم ناقلات مدرعة.

    في الشهر الماضي أيضا، كانون الأول / ديسمبر 2020، وتحديداً في قرية البجدلي بالقرب من مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة، والتي يتواجد فيها قاعدة للقوات المسلحة الأمريكية التي تحمل الاسم نفسه، أطلق الجيش الأمريكي النار على الطفل مهدي حسين الفلاح، 12 عاما، وقتله بكل دم بارد، بحسب المصادر.

    الباحث السياسي السوري، عبد الرحمن السيد، أكد من جهته لوكالة "سبوتنيك" بأنه في السنوات الأخيرة، أجرى البنتاغون عددا كبيراً من العمليات العسكرية خارج الولايات المتحدة.

    وأشار السيد إلى أن: "الولايات المتحدة تقدم أعمالها العسكرية هذه على أنها لتحرير الشعوب من الاستبداد وإرساء الديمقراطية وما إلى ذلك من شعارات مضللة.. وللأسف، فقد نالت شعوب دول الشرق الأوسط تحديداً، االجرعة الأكبر من هذه "الحرية" المزعومة، والتي جلبت معها التنظيمات الإرهابية المتشددة وعلى رأسها تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.

    وأضاف السيد: لأكثر من 30 عاماً، كانت هناك صراعات مسلحة لا نهاية لها هنا وهناك، وقيل العديد من الأسباب تبريرا لهذه الصراعات، ولكن هناك سبب واحد حقيقي فقط، هو رغبة الولايات المتحدة النهم في السيطرة بشكل غير قانوني على جميع موارد الشرق الأوسط، وخاصة النفط وهو ما يحدث في سوريا بشكل يومي.

    ويتابع السيد بأنه لأكثر من ثلاثين عاماً، قتل الأطفال على أراضي شرق المتوسط بسبب الأعمال الإجرامية للبنتاغون، وهذا ليس اتهاما خارجيا للولايات المتحدة وقواتها العسكرية، بل هناك اعترافات من المسؤولين الأمريكيين أنفسهم ببعض هذه الجرائم، إذ يقول السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ليزلي ستال: سمعنا أن أكثر من نصف مليون طفل ماتوا نتيجة العقوبات المفروضة على العراق، هذا أكثر مما كانت عليه في هيروشيما!.

    مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، قالت أيضا للبرنامج الأمريكي الشهير (60 دقيقة): يتغير السفراء ولا تزال سياسة الجريمة قائمة، أعتقد أنه خيار صعب للغاية، ولكننا نعتقد أن هذا له ما يبرره"!.. وربما يعتقد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية السابق في عهد ترامب، وهو أحد أتباع مادلين أولبرايت: "أن هذه التضحيات لها مبرراتها لإقامة الديمقراطية الأمريكية في سوريا".

    عبد الرحمن السيد رأى في حديثه لــ "سبوتنيك" بأن: "الجيش الامريكي لا يملك ادنى حدود الإنسانية" مضيفا بأنهم "ساديون في عمليات القتل الممنهجة، وان جرائم الجيش الأمريكي معروفة منذ القدم وفي كل بلد يدخلونه محتلين من فيتنام الى العراق".

    ويعزي السيد رأيه هذا إلى أن : "أغلب عناصر الجيش الأمريكي هم من المرتزقة، وهؤلاء من خريجي السجون وهم من أصحاب السوابق الإجرامية ومدمنون على المخدرات وغيرها من الموبقات التي قرأنا عنها في وسائل اعلامهم، وربما يخرجونهم من السجون بشرط خدمتهم في المناطق المحتلة من قبلهم، ويختارونهم من هذه الزمرة لتسهيل المهمة وتنفيذها بكل طاعة، ومنها قتل الأطفال والتحرش بهم".

    ويعتقد السيد بأن الجيش الأمريكي يسمح لهؤلاء بتنفيذ كل تفاصيل الجرائم اغواءاً لهم لتنفيذ الأوامر، أو لربما كانت تسديداتهم الخائبة بسبب الخوف، سببا في ضرباتهم عشوائية التي يذهب ضحيتها الأطفال والأبرياء.

    يختم السيد: "السؤال الأهم اليوم هو ماذا يعتقد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الامريكية الجديد؟ بالنسبة له، تتنبأ وسائل الإعلام الغربية بالسير على طريق أسلافه، ما يهمنا نحن، هو إن كان هناك أي شيء يمكنه وقف قتل الأطفال السوريين من قبل الجيش الأمريكي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح داخل كهف شاندونغ، أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم، خلال جولة في مقاطعة كوانغ بينه بوسط فيتنام، 19 يناير 2021
    جولة داخل أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم
    العرب لن يحصلوا على إف-35
    العرب لن يحصلوا على "إف-35"
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك