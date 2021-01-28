ولي العهد السعودي يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، خلال حضوره فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، عن ملامح رؤية مدينة الرياض في مبادرة مستقبل الاستثمار لسنة 2030.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال المؤتمر أن "85 % من اقتصاد العالم يأتي من المدن، والرياض تمثل فرصة كبيرة جدا لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي في السعودية". وفقا لما نقلته جريدة "الرياض" السعودية.

وقال: "إننا نعمل على استراتيجيات لتطوير جميع مناطق المملكة والرياض تشكل 50 % من الاقتصاد غير النفطي، ونستهدف أن نصل إلى 15 مليون نسمة في مدينة الرياض خلال 2030".

شاهد: كلمة ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في منتدى مستقبل الاستثمار 🇸🇦



#ولي_العهد_في_مستقبل_الاستثمار pic.twitter.com/SZHH5wqhX9 — The Saudi Post (@TheSaudi_post) January 28, 2021

كما أوضح الأمير ابن سلمان أن "تكلفة تطوير البنية التحتية والتطوير العقاري في الرياض أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة وتكلفة خلق الوظيفة فيها أقل بـ 30% من باقي المناطق ولدى الرياض واحدة من أفضل 10 بنى تحتية في العالم".

وأعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض، وقال إنه يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، فهي اليوم في الرتبة 40 في العالم، وحاليا يقدر عدد سكانها ب، 7.5 مليون نسمة، ونسعى أن تكون ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول 2030".