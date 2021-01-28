اليمن.. القوات المشتركة تعلن إسقاط طائرة استطلاع لـ "أنصار الله" جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "القوات المتمركزة شرقي مديرية الدُريهِمي جنوبي الحديدة، رصدت طائرة استطلاع مُسيرة للحوثيين أثناء تحليقها في سماء المديرية، وتمكنت من إسقاطها".

واعتبرت القوات المشتركة إطلاق الطائرة المُسيرة "ضمن خروقات الحوثيين للهدنة الأممية (المعلنة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م) وتصعيدهم في محاولة للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة".

وأشارت إلى "رصدها 75 خرقاً وانتهاكاً للحوثيين، اليوم، في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة، شملت عمليات قصف واستهداف للقرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين، بأسلحة متوسطة وقذائف مدفعية تركزت على مديريتي حَيْس والتُحَيتا، وتحليق طائرة مُسيّرة في سماء مديرية حَيْس".

وتوصلت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة.