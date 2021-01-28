عدو خطير... أنظمة مضادة للدبابات من طراز "كورنيت-يي" مثبتة على مدرعات مصفحة... صور

يستمر تحديث المدرعات المصفحة من طراز "BTR-80" في الجزائر، حيث يتم تثبيت قاذفات صواريخ "كورنيت-يي" المضادة للدبابات على المعدات الروسية الصنع.

وتم عرض النسخة الأولى من هذا النموذج الذي يعود للثمانينات في إحدى مناورات القوات البرية في يونيو 2018. ثم تم تركيب دليلين لإطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومعدات الرؤية بشكل مفتوح على سطح البرج باستخدام مدافع رشاشة KPVT وPKT، وفي وقت لاحق، بعد حوالي عام من الاختبارات، تم إجراء تغييرات، تمثلت في تركيب دروع واقية لحاويات النقل والإطلاق.

from The algerian central logistics base

(Bani Murad)

Sam-6 / shilka / Btr-80 / T-72 pic.twitter.com/JXJKCuukfX — KAD-GHANI (@kad_ghani) January 26, 2021

تسمح هذه الترقية الآن لناقلات الأفراد المدرعة التقليدية بتدمير أحدث الدبابات الرئيسية والمركبات المدرعة الأخرى والسيارات والتحصينات الميدانية المختلفة على مسافات طويلة، بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ سابقًا عن إعادة تصميم المدرعات المصفحة 60 BTR، وتجهيزها بقاذفات صواريخ "كورنيت-يي".

في الصور التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية، يمكنك أن ترى أن صناعة الدفاع في هذه الحالة تواصل أيضًا استعادة T-62 المتوسطة، والقتال الرئيسي T-72M1، والمركبات الهندسية IMR-2.

تعود إلى القوات الجزائرية أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "كفادرات" (النسخة السوفيتية للتصدير من نظام الدفاع الجوي "كووب")، والتي تحمل تسمية الناتو SA-6 والمدافع ذاتية الدفع "ZSU-23-4" "شيلكا".