لافروف يلتقي 3 فبراير مع نظيره الأردني لبحث القضايا الثنائية والدولية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات في موسكو، يوم 3 فبراير/شباط، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.