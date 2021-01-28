القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا

نفذت القوات البحرية المصرية واليونانية، اليوم الخميس، تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي.

وصرح المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العميد أ.ح تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي، بموقع "فيسبوك"، بأن "القوات البحرية المصـرية، نفذت ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصـرية (طابا) والسفينة الحربية اليونانية (HS HYDRA F-452) عقب انتهاء زيارة ناجحة لميناء الإسكندرية".

وأضاف أن التدريب جاء في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، التي تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة".

وأشار إلى أنه "تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي".

وتابع: "تأتي تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، والتي تذخر بخبرات عميقة فى هذه المجالات، فضلاً عن دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة".