الجزائر تتلقى أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا غدا الجمعة

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، أن أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، تصل إلى البلاد غدا الجمعة، على أن تبدأ عملية التطعيم ضد الفيروس يوم السبت المقبل.

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري أن الدفعة الأولى من "لقاح "سبوتنيك V" تصل الجزائر غدا بمطار بوفاريك العسكري، وبداية عملية التطعيم يوم السبت بمستشفى البليدة".

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، مسألة مكافحة فيروس كورونا وتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس: "ناقش وزراء الخارجية القضايا الأكثر إلحاحا فيما يتعلق بتطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه. وتم إيلاء اهتمام خاص لمسألة التعاون في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك إمداد الجزائر بلقاح سبوتنيك V الروسي".

وفي 10 كانون الثاني / يناير الجاري أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التلقيح في الجزائر خلال الشهر الجاري.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، قال في 31 كانون الأول / ديسمبر إن سلطات بلاده وقعت "صفقة بالتراضي مع مخبر روسي" لاقتناء أول دفعة من اللقاح المضاد لكورونا.

من جهته رحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بقرار وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد يوم الأحد.

وأشار صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان له إلى أن الجزائر أصبحت بذلك أول دولة في القارة الإفريقية تعتمد اللقاح الروسي، لافتا إلى أن تسجيل اللقاح جاء ضمن إطار إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ، على غرار القرارات المماثلة التي سبق أن تبنتها بوليفيا وصربيا.