رئيس وزراء العراق يعلن مقتل نائب زعيم تنظيم "داعش" في عملية استخبارية نوعية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن القضاء على أبو ياسر العيساوي نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية استخبارية نوعية.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي "تويتر": "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل".

شعب العراق.. إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه "نائب الخليفة ووالي العراق" في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية.

الحمد لله على هذا النصر .. عاش العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 28, 2021

وأضاف الكاظمي: "الرد جاء من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه (نائب الخليفة ووالي العراق) في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

وقبل أسبوع، أطلق الجيش العراقي عملية "ثأر الشهداء"، سجلت نجاحا في تفجير انتحاريين والإطاحة بقيادات تنظيم "داعش" في كركوك.

ويأتي ذلك في وقت، أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة، تأمين أكثر من 450 كيلومترا من الحدود العراقية السورية التي تشكل أماكن تسلل عناصر "داعش" ما بين البلدين.

يذكر أنه، في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، شهدت العاصمة بغداد، تفجيرا انتحاريا مزدوجا استهدف سوقا شعبية في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة، خلفت 28 قتيلا و73 جريحا.