الدول الضامنة لمسار أستانا: نؤكد استقلالية سوريا ومستعدون لدعم عمل اللجنة الدستورية

أكدت الدول الثلاث الضامنة لـ"مسار أستانا"، روسيا وإيران وتركيا، على استقلالية وسيادة سوريا، لافتة إلى استعدادها لدعم عمل لجنة صياغة الدستور لتحقيق ضمان الأداء الفعال والمستدام للجنة.

طهران - سبوتنيك. وقال بيان مشترك للدول الثلاث، نشرته وزارة الخارجية الإيرانية: "الاعتراف مرة أخرى بالالتزام بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضرورة احترام جميع الأطراف لهذه المبادئ".

وأكدت الدول الثلاث "استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال مشاركتها المستمرة مع الوفود، والمبعوث السوري والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، كميسر من أجل تحقيق ضمان الأداء الفعال والمستدام للجنة".

وأضافت أنه "يجب أن تعمل اللجنة الدستورية السورية بروح التسوية والمشاركة البناءة، دون تدخل خارجي وتنفيذ برامج دول خارجية، حتى يتمكن أعضاء اللجنة من التوصل إلى اتفاق عام والحصول على النتائج المجدية... ويجب قبول اللجنة ودعمها إلى أقصى حد من قبل الشعب السوري".

وأكد البيان المشترك أنه "سيتم مواصلة المشاورات حول القضايا المذكورة في الأعلى حتى الاجتماع المقبل للجمعية الدولية في إطار عملية أستانا (القمة الدولية الخامسة عشرة لعملية أستانا) في سوتشي يومي 16 و17 شباط/ فبراير المقبل".