صحيفة: اختطاف 38 مواطنا مصريا في ليبيا

أفاد مصدر ليبي في تصريحات لموقع "اليوم السابع" المصري، باختطاف 38 مواطنا مصريا في محيط بني وليد غربي ليبيا.

وقال المصدر: "إن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية".

وأكد أنهم "ينحدرون من محافظة قنا في أقصى صعيد مصر".

وأشار المصدر إلى أن "العصابات التي تنشط في الهجرة غير الشرعية تستغل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا في ممارسة الخطف والابتزاز للعمالة الأجنبية التي تدخل إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية".

وبحسب تسجيل صوتي نقل تفاصيله الموقع المذكور: "فقد ساوم المختطفون أسر المحتجزين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار ليبي (نحو 3355 دولارا أمريكيا) عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم".