تسجيل
19:48 GMT28 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد... بين التنديد والتشكيك

    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/49/1044124978_0:0:2902:1633_1200x675_80_0_0_a4d60a89fbd7163ab6ebbbe7701feb72.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101281047940737-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%83/

    خلقت مسألة محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا في تونس، خاصة بعد تأكيد الرئاسة عشية اليوم في بيان رسمي نشرته على صفحتها، في وقت تعالت فيه الأصوات المشككة في هذه الرواية.

    وورد في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئاسة تلقت عشية الاثنين 25 يناير/ كانون الثاني 2021، ظرفا بريديا موجها إلى رئيس الجمهورية خاليا من أي محتوى.

    وذكر البيان أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة تولت فتح هذا الظرف ليتعكر وضعها الصحي مباشرة، بشهادة أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان الذي شعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.

    وأكدت الرئاسة أنه تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية "ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف".

    وبررت رئاسة الجمهورية عدم نشرها للخبر بأنها تجنبت إثارة وإرباك الرأي العام، وأن تناقل الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو ما اضطرها إلى التوضيح.

    محاولة اغتيال

    واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية لسعد الحجلاوي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "محاولة تسميم رئيس الجمهورية ترتقي إلى محاولة اغتيال، وهو أمر يقول النائب إنه سبق أن حدث في العديد من دول العالم".

    وأضاف أنه "من غير المقبول أن يقع التشكيك في مصداقية هذه الحادثة خاصة بعد تأكيدها في بيان رسمي من مؤسسة الرئاسة".

    مدينة غدامس التاريخية في ليبيا
    © Photo / Taher Azizy
    صحيفة: اختطاف 38 مواطنا مصريا في ليبيا
    وقال الحجلاوي: "الوضع السياسي المرتبك في تونس والصراع بين الأطراف السياسية دفي الداخل وخاصة بين رئيس الجمهورية ورئيسيْ الحكومة والبرلمان، يمكن أن يتم استغلاله من قبل أطراف خارجية تسعى إلى ارباك الوضع السياسي في تونس".

    واعتبر النائب أن "المستفيدين من عملية اغتيال رئيس الجمهورية كثر، خاصة من أولئك الذين لم يستسيغوا الانتقال الديمقراطي في تونس ونجاح تجربتها الديمقراطية التي أصبحت أنموذجا يقتدى به في المنطقة العربية".

    وشدد الحجلاوي على "ضرورة أن يتم التعامل مع محاولة تسميم رئيس الجمهورية بجدية وحذر، بالنظر إلى أن تونس لها ماضٍ حديث في الاغتيالات السياسية التي طالت الشهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد، والتي كان الهدف الأساسي منها هو ارباك الوطن وإدخال البلاد في فوضى".

    واستبعد الحجلاوي أن "تكون أطراف داخلية تقف وراء هذه الحادثة"، قائلا إن "أبناء الوطن بحسهم الوطني ورغم اختلافهم وخلافهم السياسي لا يمكن أن ترتقي ممارستهم إلى محاولة اغتيال رئيس الجمهورية".

    سابقة خطيرة

    من جانبه، قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي لـ"سبوتنيك": "محاولة تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد لم تكن خبرا مفاجأً، بالنظر إلى تعدد الأطراف التي لها خلاف مع رئيس الدولة والتي تنتمي إلى التيار التخريبي المعادي لتونس".

    إف-16 الإسرائيلية
    © AFP 2020 / JACK GUEZ
    إسرائيل تبيع 29 طائرة من طراز "إف 16" للاستخدام في التدريبات الأمريكية
    وأضاف أن "الصراع بين التيار الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي قيس سعيد ينتمي وبين التيار التخريبي والعميل لتونس في المنطقة بات واضحا".

    واعتبر حمدي أن "محاولة تسميم رئيس الجمهورية سابقة خطيرة، وأن الوضع الذي آلت إليه البلاد تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى أزمة أمنية ومحاولة اختراق الدولة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية بوصفه الضامن لأمن تونس ووحدتها واستقلاليتها".

    وانتقد القيادي في التيار الشعبي تكذيب بعض الأطراف السياسية لرواية رئاسة الجمهورية واعتبارها مجرد مسرحية وهمية، داعيا النيابة العمومية إلى التحقيق مع هؤلاء بتهمة التحريض على محاولة اغتيال رئيس الدولة.

    وحمل حمدي مسؤولية "الاختراق الأمني" إلى المنظومة الحاكمة ممثلة في رئاسة الجمهورية وحزامها السياسي، اللذان أسهما في توتير الأوضاع وفتح المجال أمام الاختراقات من خلال محاولة محاصرة رئيس الجمهورية ووضعه في الزاوية والهيمنة على مفاصل الدولة، وفقا لقوله.

    قصة مفتعلة

    على الجانب الآخر، اعتبر النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان زياد الهاشمي (من الحزام السياسي الداعم للحكومة) أن "بيان رئيس الجمهورية هو فضيحة إعلامية جديدة كشفت وأكدت أن أخبار القصر أصبحت غسيلا منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي".

    ويرى النائب أن "الخطير في رواية رئاسة الجمهورية هو اتلاف الدليل الوحيد (الظرف) الذي يثبت صحة المعلومات الواردة في البيان، خاصة وأن النيابة العمومية طالبت بالحصول على الظرف حتى يتم التدقيق فيه".

    فتاة تعاني من السكري
    © Photo / Pixabay//BioBarica
    تظهر في الأقدام... 3 علامات تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم
    وقال الهاشمي: "إن رواية الرئاسة لا يمكن أن تنطلي على أحد، مرجحا أن تكون القصة مفتعلة، خاصة وأنه سبق لها أن نشرت خبرا في 21 أوت المنقضي مفاده محاولة تسميم الرئيس عن طريق خبز اقتناه من مخبزة في المنطقة التي كان يقطنها".

    وتساءل النائب إن كان تزامن الحادثتيْن مع الأزمة الحاصلة بين رئاستيْ الجمهورية والحكومة محض صدفة، قائلا: "أنزه رئيس الجمهورية أن يكون على علم بهذا، فهو ليس في حاجة إلى مثل هذه الآلاعيب والشعبوية الزائفة".

    ورجح الهاشمي أن "يكون المحيطون برئيس الجمهورية هم من يقفون وراء هذه الرواية بغرض الزيادة من شعبيته عن طريق المظلومية ووضعه في صورة المستهدف،  خاصة وأن شعبية قيس سعيد قد تهاوت بشكل ملحوظ وهو ما أثبتته استطلاعات الرأي الأخيرة".

    ولا يستبعد الهاشمي أن "تكون هذه الرواية محاولة من رئيس الجمهورية للهروب من لقاء الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان بعد التعديل الوزاري وبالتالي منعهم من أداء اليمين الدستورية، مستخدما تعلة الطارئ الصحي أو الأمني على حد قوله".

    يذكر أنه تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالبحث بخصوص "مدى صحة المعلومات التي تناقتلها وسائل الإعلام حول وصول ظرف يتضمن مادة مشبوهة الى رئاسة الجمهورية وإجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة وفق ما صرح لوكالة به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1"، مشيرا إلى أن الفرقة المذكورة تولت الشروع في إجراء هذه الأبحاث و"سيتم إنجاز الأعمال الفنية المطلوبة بما في ذلك حجز الظرف -إن وُجد- واجراء الاختبارات الفنية والسماع لكل من تقتضي الأبحاث سماعه وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك".

    الكلمات الدلالية:
    تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح داخل كهف شاندونغ، أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم، خلال جولة في مقاطعة كوانغ بينه بوسط فيتنام، 19 يناير 2021
    جولة داخل أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم
    العرب لن يحصلوا على إف-35
    العرب لن يحصلوا على "إف-35"
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك