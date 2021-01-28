البحرين تعلن دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع إسرائيل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ العديد من اتفاقات الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع إيطاليا والمجر وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن هذه الاتفاقات تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها لتعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم.

وأضافت أنها

تعكس الرغبة المتبادلة مع "حكومات الدول الصديقة على استثمار مجالات التعاون المتاحة"، ومن بينها تيسير حركة التنقل، بما يلبي التطلعات المشتركة على كافة الأصعدة.

في الأشهر القليلة الماضية، وقّعت إسرائيل برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقات سلام مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وسط تصريحات إسرائيلية بأن دولا أخرى ستنضم إلى "دائرة السلام" في القريب.

وكشفت وسائل إعلام، اليوم، عن إرسال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، رسالة وصفت بـ"المفاجئة" إلى نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بالتزامن مع إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

وقال الزياني في رسالته: "مملكة البحرين تنعى ملايين الضحايا الذين قتلوا في الجرائم النكراء ضد الإنسانية وتتضامن مع الناجين وعائلاتهم. لا يوجد مكان لمعاداة السامية، العنصرية والتطرف، فقط للسلام والحب".