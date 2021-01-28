الرئيس اللبناني يطلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لدراسة الوضع في البلاد

بيروت - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية: "الرئيس عون طلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لدرس الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدها القوى الأمنية المعنية وفي ضوء ما تنتهي إليه هذه القوى من اقتراحات وإجراءات، يصار إلى إجراء اللازم ويبنى على الشيء مقتضاه".

توضيحا لما ذكرته الMTV عن ان الرئيس عون لم يوافق على دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية، أشار مكتب الاعلام في الرئاسة الى ان الرئيس عون طلب انعقاد مجلس الامن المركزي لدرس الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدها القوى الأمنية المعنية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 28, 2021

واندلعت، مساء أمس، مواجهات عنيفة في طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بين مئات المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

فبعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية، في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، إغلاق البلاد بشكل كامل في إطار مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وذلك قبل إعلان تمديد الإغلاق حتى الثامن من فبراير/ شباط المقبل، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل غير مسبوق. شهدت عدة مدن لبنانية تظاهرات قوية، أوقعت عددا من المصابين، احتجاجا على قرار تمديد الإغلاق العام في البلاد، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اللبناني.