لبنان… تساقط ‏قنابل المولوتوف داخل باحة  سرايا طرابلس

أظهر مقطع فيديو نشرته قوى الأمن ‏اللبناني، اليوم الخميس، قنابل المولوتوف والمفرقعات النارية تتساقط بكثافة على باحة سراي طرابلس حيث يتمركز عناصر قوى الأمن.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "نحذر من مغبة التمادي بهذه الاعتداءات ونطلب من الجميع مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم".

مقطع فيديو يُظهر قنابل المولوتوف تتساقط بكثافة اضافة الى المفرقعات النارية على باحة سراي طرابلس حيث يتمركز عناصر #قوى_الأمن

نحذر من مغبة التمادي بهذه الاعتداءات ونطلب من الجميع مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم. pic.twitter.com/dT4mFK4FXU — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 28, 2021

وأضافت في تغريدة أخرى: "سقط أيضاً منذ بعض الوقت ثلاث قنابل يدوية حربية إضافية داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات بين العناصر".

سقط ايضاً منذ بعض الوقت ثلاث قنابل يدوية حربيه اضافيه داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات بين العناصر.

أمام هذه الإعتداءات المتكررة بالقنابل اليدوية والمولوتوف وغيرها نسأل الرأي العام والمراقبين عن بُعد وعن قُرب ما هو المطلوب أو المقصود؟ pic.twitter.com/JY7iK1uU1Z — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 28, 2021

وكانت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ قد طالبت، أمس الأربعاء، من المتظاهرين الانسحاب من محيط السرايا الحكومي في طرابلس، شمالي لبنان.

وتشهد مدينة طرابلس لليوم الرابع على التوالي، اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوى الأمنية، وذلك احتجاجاً على الوضع الاقتصادي الصعب واعتراضاً على قرار إقفال البلاد.

ويحاول المحتجون الدخول إلى حرم السرايا وقاموا برمي قنابل المولوتوف على القوى الأمنية، بالمقابل ردت القوى الأمنية​ على المحتجين بإطلاق كثيف للرصاص المطاطي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.