البنتاغون: التوتر بين تايوان والصين يجب ألا يقود إلى "شيء مثل المواجهة"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس إنه ما من سبب يدعو لأن يقود التوتر بين تايون والصين إلى "شيء مثل المواجهة"، مؤكدة على دعمها لحق تايوان في الدفاع عن نفسها.

وتأتي المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، التي تعد أول تعليق لأحد المسؤولين العسكريين في إدارة الرئيس جو بايدن في هذا الشأن، في أعقاب تصريحات مسؤولين دفاعيين صينيين في وقت سابق اليوم شددت على أن استقلال تايوان "يعني الحرب"، بحسب رويترز.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، قامت الصين بتنفيذ طلعات جوية شبه يومية أعلى المياه الفاصلة بين جنوب تايوان وجزر براتاس الخاضعة لسيطرة تايوان في بحر الصيني الجنوبي.

وتعد الصين تايوان إقليما تابعا لها وتعتقد أن حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا تسير بالجزيرة نحو إعلان الاستقلال الرسمي، غير أن الرئيسة التايوانية تساي-إينغ وين قالت مرارا إنها دولة مستقلة بالفعل اسمها الرسمي جمهورية الصين.

وأعلن الجيش الأمريكي، 24 يناير/كانون الثاني، إن مجموعة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" ومجموعتها الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي، وذلك في وقت يثير فيه التوتر بين الصين وتايوان قلقا في واشنطن.