"الاتحاد الحديدي"... أمريكا والإمارات تجريان مناورات عسكرية مشتركة

أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، عن انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي، المقام على أرض الإمارات ويستمر لمدة 10 أيام.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن تمرين "الاتحاد الحديدي" يأتي ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.

كما أكدت أنه "تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك بعد اكتمال وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين".