بشأن رؤية حكومية عاجلة... رئيس وزراء الكويت يلتقي النواب

يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، أعضاء مجلس الأمة الكويتي يوم الاثنين المقبل.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن ذلك اللقاء يأتي كخطوة "ترمي إلى تهيئة أجواء التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة".

وعقدت مجموعة النواب الكويتيين الـ16 أمس الخميس، اجتماعا مطولا، غاب عنه النائب مساعد العارضي، خلص إلى التأكيد على التمسك بالبيان الذي أصدرته المجموعة قبل تكليف الخالد، وما حواه من أولويات تشريعية ورقابية.

وأكدت مصادر نيابية أن النواب سيطلبون التزام رئيس الوزراء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة، وخريطة زمنية واضحة للتجاوب مع المطالب التي تبنتها المجموعة، ورؤية حكومية عاجلة لتحقيق الإصلاحات المرجوة.

وشددت المصادر على "أن المشهد السياسي أمام منعطف مفصلي يستوجب العمل على معالجة الملفات العالقة من دون مماطلة"، مضيفة "لدينا خريطة طريق واضحة المعالم، وعلى الجانب الحكومي إثبات الجدية في التجاوب مع هذه المطالب". في السياق ذاته، اجتمعت مجموعة نيابية أخرى ضمت 9 نواب أغلبهم ممن أيدوا الاستجواب المقدم من النائب العارضي، وذلك بغية تنسيق المواقف في ما بينهم.

في سياق آخر، استقبل الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الفریق أول كینیث فرانك ماكنزي، والوفد المرافق بحضور عدد من المسؤولين الكويتيين.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأن اللقاء تم بحضور نائب رئیس مجلس الوزراء الكويتي وزیر الدفاع الشیخ حمد جابر العلي الصباح، ووزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السیف، ويأتي هذا اللقاء بمناسبة الزيارة التي يجريها ماكنزي للبلاد.